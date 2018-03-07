«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду»

Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Флориду» в матче НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Янни Гурд, по одной шайбе забросили Джей Ти Миллер, Алекс Киллорн и Брейден Пойнт. У гостей хет-трик оформил Ник Бьюгстад, также отличился Винсент Трочек.

Вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 40 бросков по своим воротам, а его одноклубник Никит Кучеров отдал результативную передачу.

Форвард "Флориды" Евгений Дадонов записал на свой счет голевой пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат"Тампа-Бэй Лайтнинг" (США, Тампа) — "Флорида Пантерз" (США, Санрайз) — 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)