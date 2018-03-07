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«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду»
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Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Флориду» в матче НХЛ 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Янни Гурд, по одной шайбе забросили Джей Ти Миллер, Алекс Киллорн и Брейден Пойнт. У гостей хет-трик оформил Ник Бьюгстад, также отличился Винсент Трочек.
Вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 40 бросков по своим воротам, а его одноклубник Никит Кучеров отдал результативную передачу.
Форвард "Флориды" Евгений Дадонов записал на свой счет голевой пас.
НХЛ. Регулярный чемпионат"Тампа-Бэй Лайтнинг" (США, Тампа) — "Флорида Пантерз" (США, Санрайз) — 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
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