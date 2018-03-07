«Миннесота» одержала победу над «Каролиной»

"Миннесота Уайлд" обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эрик Стаал, также отличились Нино Нидеррайтер, Зак Паризе, Даниэль Винник и Мэтт Каллен. У гостей шайбы забросили Филлип Ди Джузеппе и Дерек Райан.
В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Ванкувер Кэнакс", а "Каролина" в гостях встретится с "Чикаго Блэкхоукс".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Миннесота Уайлд" (США, Сент-Пол) — "Каролина Харрикейнз" (США, Роли) — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)
1:0 — Стаал (Сутер, Цукер) — 04:35 (5x4);
2:0 — Нидеррайтер (Спаржон, Койву) — 20:23;
3:0 — Паризе (Койву, Спаржон) — 22:23 (5x4);
4:0 — Винник (Бродин, Дамба) — 23:36;
5:0 — Стаал (Сутер, Гранлунд) — 23:51;
5:1 — Ди Джузеппе (ван Римсдайк, Скиннер) — 49:23;
6:1 — Каллен (Койл) — 54:46;
6:2 — Райан (Раск, Хэнифин) — 58:19 (5x4)