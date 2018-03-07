«Миннесота» одержала победу над «Каролиной» в матче НХЛ

В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Ванкувер Кэнакс", а "Каролина" в гостях встретится с "Чикаго Блэкхоукс".

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Миннесота Уайлд" (США, Сент-Пол) — "Каролина Харрикейнз" (США, Роли) — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

1:0 — Стаал (Сутер, Цукер) — 04:35 (5x4);

2:0 — Нидеррайтер (Спаржон, Койву) — 20:23;

3:0 — Паризе (Койву, Спаржон) — 22:23 (5x4);

4:0 — Винник (Бродин, Дамба) — 23:36;

5:0 — Стаал (Сутер, Гранлунд) — 23:51;

5:1 — Ди Джузеппе (ван Римсдайк, Скиннер) — 49:23;

6:1 — Каллен (Койл) — 54:46;

6:2 — Райан (Раск, Хэнифин) — 58:19 (5x4)