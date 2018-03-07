«Вашингтон» потерпел поражение в матче с «Анахаймом»

"Анахайм Дакс" одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает "Советский спорт".
В матче отличились Адам Хенрик, Хампус Линдхольм, Рикард Ракелль и Ник Ричи.
Нападающие "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились отрицательными показателями полезности "-2" и "-1" соответственно. Защитник Дмитрий Орлов сделал два силовых приема и набрал "-1".
Для "Анахайма" эта победа стала третьей подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Анахайм Дакс" (Анахайм) — "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 — Хенрик (Ракелль, Гетцлаф) — 01:24 2:0 — Линдхольм (Мэнсон, Сильверберг) — 13:15 3:0 — Ракелль (Гетцлаф, Мэнсон) — 25:37 4:0 — Ричи (Хенрик, Биекса) — 58:34