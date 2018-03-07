Три очка Панарина помогли «Коламбусу» победить «Вегас» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (1-я минута), Зак Веренски (29), Йен Коул (30) и Пьер-Лук Дубуа (58). Панарин также отметился двумя результативными передачами.

По итогам игры Панарин стал второй звездой матча.

В других матчах дня «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Даллас Старз» со счётом 2:0, «Миннесота Уайлд» одержла крупную победу над « Каролина Харрикейнз » — 6:2, «Нью-Джерси Девилз» победил «Монреаль Канадиенз» — 6:4.

Ранее НХЛ объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата сезона-2018/19, которые пройдут в Европе.