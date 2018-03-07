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Три очка Панарина помогли «Коламбусу» победить «Вегас»
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Три очка Панарина помогли «Коламбусу» победить «Вегас» в матче НХЛ 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: Reuters
«Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (1-я минута), Зак Веренски (29), Йен Коул (30) и Пьер-Лук Дубуа (58). Панарин также отметился двумя результативными передачами.
У «Вегаса» единственную шайбу забросил Эрик Хаула (22).
По итогам игры Панарин стал второй звездой матча.
В других матчах дня «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Даллас Старз» со счётом 2:0, «Миннесота Уайлд» одержла крупную победу над «Каролина Харрикейнз» — 6:2, «Нью-Джерси Девилз» победил «Монреаль Канадиенз» — 6:4.
Ранее НХЛ объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата сезона-2018/19, которые пройдут в Европе.
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