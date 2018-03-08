«Ак Барс» увеличил отрыв от «Амура»

«Ак Барс» одержал победу над «Амуром» в четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Василий Токранов (13-я минута), Джастин Азеведу (27-я минута) и Станислав Галиев (53-я минута). «Амур» ответил шайбой Кирилла Рассказова (48-я минута).
Счёт в серии — 3:1 в пользу «Ак Барса».
Пятый матч противостояния состоится в Казани 10 марта.
Ранее сообщалось, что «Амур» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».