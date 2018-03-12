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КХЛ исключит из своего состава два клуба
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КХЛ в конце марта исключит из своего состава два клуба 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Руководители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили, что в конце марта станут известны имена двух клубов, которые будут исключены из состава участников лиги. Сообщается, что этими коллективами рискуют стать тольяттинская "Лада" и ханты-мансийская "Югра". Об этом сообщил "Спорт-экспресс".
При этом отмечается, что клуб из Ханты-Мансийска при любых раскладах покинет КХЛ из-за несоответствия требованиям лиги по таким параметрам, как посещаемость, качество телевизионной картинки и непосредственно спортивные результаты команды. В лиге отметили, что по всем этим требованиям за прошедший сезон в клубе не было проведено соответствующей работы.
В случае с "Ладой" отмечается тот факт, что клуб из Тольятти является первым чемпионом страны не из Москвы. Однако и в тольяттинской команде не была проведена соответствующая работа по улучшению своего положения. Сообщается, что в сохранении места в КХЛ не заинтересованы даже местные власти из-за чего представители лиги не видят перспектив "Лады" в турнире. В частности, по причине невысокого бюджета.
Окончательное решение будет объявлено 27 марта.
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