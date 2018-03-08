«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Авангард" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Таким образом, счет в серии стал равным 2-2. Следующий матч пройдет в Уфе 10 марта в 14.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала — Восток. 4-й матч

"Авангард" (Омская область) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

0:1 — Бурдасов (Умарк, Хартикайнен) — 02:20 (5x4)

1:1 — Чудинов (Перселл, Лемтюгов) — 14:51 (5x4)

1:2 — Майоров (Ткачев, Ларсен) — 23:06 1:3 — Майоров (Ткачев, Логинов) — 37:18 1:4 — Панин (Кемппайнен) — 45:52 2:4 — Кошелев — 57:25 (5x4)