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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Авангард" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Дублем в составе победителей отметился Максим Майоров. Еще по разу отличились Антон Бурдасов и Григорий Панин. За хозяев шайбы забросили Максим Чудинов и Семен Кошелев.
Таким образом, счет в серии стал равным 2-2. Следующий матч пройдет в Уфе 10 марта в 14.30 мск.
"Газета.Ru" онлайн-трансляцию матча "Авангард" — "Салават Юлаев".
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала — Восток. 4-й матч
"Авангард" (Омская область) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
0:1 — Бурдасов (Умарк, Хартикайнен) — 02:20 (5x4)
1:1 — Чудинов (Перселл, Лемтюгов) — 14:51 (5x4)
1:2 — Майоров (Ткачев, Ларсен) — 23:06  1:3 — Майоров (Ткачев, Логинов) — 37:18  1:4 — Панин (Кемппайнен) — 45:52  2:4 — Кошелев — 57:25 (5x4)
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