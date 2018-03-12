Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас» 

«Питтсбург Пингвинз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Патрик Хернквист, Джеймисон Олексяк и Евгений Малкин, для которого эта шайба стала 39-й в сезоне. У «Далласа» своим 25-м голом отличился Александр Радулов.
На счету Малкина также голевая передача.
"Питтсбург" выиграл четыре из последних пяти матчей.
В другой встрече дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Калгари Флеймз» (5:2).
НХЛ. Регулярный чемпионат "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) 1:0 — Хернквист (Кросби, Малкин) — 12:57 5x4 2:0 — Олексяк (Шейэн, Кессел) — 19:56 2:1 — Радулов (Сегин, Спецца) — 32:03 4x5 3:1 — Малкин (Кросби) — 59:16 (en)