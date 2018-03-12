Ещё
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас» 

Газета.Ru 12 марта 2018
«Питтсбург Пингвинз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Патрик Хернквист, Джеймисон Олексяк и Евгений Малкин, для которого эта шайба стала 39-й в сезоне. У «Далласа» своим 25-м голом отличился Александр Радулов.
На счету Малкина также голевая передача.
"Питтсбург" выиграл четыре из последних пяти матчей.
В другой встрече дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Калгари Флеймз» (5:2).
НХЛ. Регулярный чемпионат "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) 1:0 — Хернквист (Кросби, Малкин) — 12:57 5x4 2:0 — Олексяк (Шейэн, Кессел) — 19:56 2:1 — Радулов (Сегин, Спецца) — 32:03 4x5 3:1 — Малкин (Кросби) — 59:16 (en)
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Малкин забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ Форвард "Вашингтона" Кузнецов поделился мнением о своем ассистентском хет-трике
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение