Итоги дня для россиян в АХЛ: дубль Волкова, Тренин не забивает 25 матчей кряду 

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ЦСКА — «Йокерит»: аналитики ждут в первой игре серии не более четырёх голов

Кузнецов стал лучшим игроком матча с «Айлендерс»

Малкин в третий раз в карьере забил 40 голов в сезоне НХЛ