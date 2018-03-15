Итоги дня для россиян в АХЛ: дубль Волкова, Тренин не забивает 25 матчей кряду 

В ночь с 14 на 15 марта мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось восемь матчей, в которых приняли участие четверо россиян. Нападающий «Сиракьюз» Александр Волков оформил дубль, набрав 35-е очко в сезоне. В 62 матчах на его счету 18 голов и 17 передач. Нападающий «Техаса» Денис Гурьянов продлил безголевую серию до семи игр, форвард «Милуоки» Яков Тренин не смог забить в 25-м матче подряд.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Волков (н)«Сиракьюз»2+004+1Зыков (н)«Шарлотт»0+1020Гурьянов (н)«Техас»000-1Тренин (н)«Милуоки»0010
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