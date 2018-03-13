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Станислав Галиев: «Поздравил Овечкина с утра, скинул ему смс»
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Станислав Галиев: «Поздравил Овечкина с утра, скинул ему смс» 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Фото: Реальное время
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев в интервью клубной пресс-службе рассказал, что поздравил бывшего одноклубника Александра Овечкина с 600-м голом в НХЛ. Также хоккеист отметил, что не обращает внимания на свою результативную серию в первом раунде плей-офф против «Амура».
— Вы набрали 4 очка в серии с «Амуром». Как оцените свою игру?
— Думаю, сыграл нормально. Самое главное, что команда прошла дальше. Сейчас индивидуальные очки не имеют значения.
— С кем по ходу сезона было сложнее — с «Металлургом» или «Авангардом»?
— Две хорошие команды. «Авангарду» два матча проиграли, а у «Магнитки» обе выиграли. Но я не думаю, что эти игры будут похожи.
— Поздравили Овечкина с 600-й шайбой в НХЛ?
— Скинул смс, поздравил его сегодня с утра. Он — большой мастер, сейчас мало таких игроков с такой статистикой. Дай Бог ему здоровья и успехов.
— Как будете поздравлять главного тренера с днем рождения?
— Думаю, ребята уже что-нибудь придумали (улыбается).
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