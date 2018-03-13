Станислав Галиев: «Поздравил Овечкина с утра, скинул ему смс»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев в интервью клубной пресс-службе рассказал, что поздравил бывшего одноклубника Александра Овечкина с 600-м голом в НХЛ. Также хоккеист отметил, что не обращает внимания на свою результативную серию в первом раунде плей-офф против «Амура».

— Вы набрали 4 очка в серии с «Амуром». Как оцените свою игру?

— Думаю, сыграл нормально. Самое главное, что команда прошла дальше. Сейчас индивидуальные очки не имеют значения.

— С кем по ходу сезона было сложнее — с «Металлургом» или «Авангардом»?

— Две хорошие команды. «Авангарду» два матча проиграли, а у «Магнитки» обе выиграли. Но я не думаю, что эти игры будут похожи.

— Поздравили Овечкина с 600-й шайбой в НХЛ?

— Скинул смс, поздравил его сегодня с утра. Он — большой мастер, сейчас мало таких игроков с такой статистикой. Дай Бог ему здоровья и успехов.

— Как будете поздравлять главного тренера с днем рождения?

— Думаю, ребята уже что-нибудь придумали (улыбается).