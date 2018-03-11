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Никита Кучеров принес победу «Тампе» над «Монреалем»
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Никита Кучеров принес победу «Тампе» над «Монреалем» 

Вести.Ru 11 марта 2018
Фото: ytimg.com
Стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В матче между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс" активное участие приняли российские хоккеисты. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "молний". У Никиты Кучерова гол, у Михаила Сергачева голевой пас.
Защитник "молний" Сергачев поучаствовал в первой шайбе, заработав балл за голевую передачу. На счету форварда "Тампы" Кучерова гол, благодаря которому его команда сумела перевести игру в овертайм. В итоге победитель в этой встрече определялся в буллитной серии. И снова свое веское слово сказал Кучеров. Именно россиянин оказался автором победного буллита.
В других встречах дня "Бостон Брюинз" на своем льду разгромил "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 7:4. У проигравших голевой передачей отметился российский форвард Артем Анисимов. "Виннипег Джетс" в гостях одолел "Филадельфию Флайерз" — 2:1. В игре "Баффало Сейбрз" с "Вегас Голден Найтс" дело дошло до буллитов. "Золотые рыцари" победили со счетом 2:1.
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