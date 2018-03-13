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Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Оттавой»
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Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Оттавой» 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Флорида Пантерз» дома проиграл «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформили Мэтт Дюшейн и Магнус Пяаярви, еще оду шайбу забросил Александр Барроуз. У хозяев авторами голов стали Евгений Дадонов, Майк Мэтисон и Джонатан Юбердо.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Флорида Пантерз" (Санрайз) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
0:1 — Дюшейн (Хоффман, Карлссон) — 00:57,
0:2 — Пяаярви (Классон, Пайят) — 15:16,
1:2 — Дадонов (Бьюгстад, Барков) — 32:36,
2:2 — Мэтисон (Трочек, Юбердо) — 37:28,
2:3 — Пяаярви (Шабо) — 40:42,
3:3 — Юбердо (Трочек, Уигар) — 44:23,
3:4 — Дюшейн (Хоффман) — 57:00,
3:5 — Барроуз (Пажо, Карлссон) — 58:15
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