Секстон может сменить «Нефтехимик» на другой клуб Восточной конференции

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Издание уточняет при этом, что новой командой 30-летнего американца будет не «Трактор», которому «Нефтехимик» уступил в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).

Напомним, главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров вывел Секстона и защитника Эрика Густафссона перед третьим матчем серии с челябинцами из-за неубедительной игры в первых встречах.

Секстон выступал за «Нефтехимик» с 2014 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 он в 52 матчах набрал 47 (12+35) очков.