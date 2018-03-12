Ещё
Секстон может сменить «Нефтехимик» на другой клуб Восточной конференции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секстон может сменить «Нефтехимик» на другой клуб Восточной конференции 

Советский спорт 12 марта 2018
Фото: БИЗНЕС Online
Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Издание уточняет при этом, что новой командой 30-летнего американца будет не «Трактор», которому «Нефтехимик» уступил в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).
Напомним, главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров вывел Секстона и защитника Эрика Густафссона перед третьим матчем серии с челябинцами из-за неубедительной игры в первых встречах.
Секстон выступал за «Нефтехимик» с 2014 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 он в 52 матчах набрал 47 (12+35) очков.
Советский спорт: последние новости
ЦСКА дома разгромил «Йокерит» в первом матче серии Выборы президента ФХР пройдут 12 апреля Ковальчук продал подаренный за выступление на Олимпиаде внедорожник
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение