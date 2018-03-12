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Евгений Малкин: «Сегодня провели один самых жестких матчей на моей памяти»
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Евгений Малкин: «Сегодня провели один самых жестких матчей на моей памяти» 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:1) отметил, что команда показала жесткую игру. Россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он достиг отметки в 919 (367+552) очков в лиге и обошел экс-форварда «Детройта» Павла Дацюка — 918 (314+604) очков.
— Сегодня мы показали сопернику, что готовы играть. Мы знаем, что не являемся самой жесткой командой, но сегодня провели один самых жестких матчей на моей памяти, — цитирует Малкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
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