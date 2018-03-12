«Ак Барс» заинтересован в Салаке

Как стало известно «СЭ», чешский голкипер «Сибири» Александр Салак в межсезонье может перейти в «Ак Барс». А вот нынешний основной вратарь казанского клуба Эмиль Гарипов рассматривает варианты продолжения карьеры в Северной Америке и может летом покинуть состав «барсов».

В этом сезоне Салак принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 81 шайбу при коэффициенте надежности 91,6 и 2 минутах штрафного времени. В активе Гарипова 52 игры (в «регулярке» и плей-офф), в которых он пропустил 100 шайб при коэффициенте надежности 91,1 и 12 минутах штрафного времени.