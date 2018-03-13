ХКМ «СКА-Нефтяник» победил «Байкал-Энергию» во 2-м матче полуфинала плей-офф ЧР

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 8:3 и повёл в серии 2-0. Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 8:3 (4:0). Голы: Бондаренко, 19 (1:0); Бондаренко, 22 (2:0); Толстихин, 25 (3:0); Ничков, 28 (4:0); Шевцов, 55 (4:1); Дубовик, 56 (4:2); Антипов, 60 (5:2); Шардаков, 63 (6:2); Бондаренко, 72 (7:2); Егорычев, 83 (7:3); Ишкельдин, 88 (8:3). Счёт в серии: 2-0.

Третья игра серии до трёх побед состоится в Иркутске 16 марта.