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«СКА-Нефтяник» победил «Байкал-Энергию»
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ХКМ «СКА-Нефтяник» победил «Байкал-Энергию» во 2-м матче полуфинала плей-офф ЧР 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 8:3 и повёл в серии 2-0. Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 8:3 (4:0). Голы: Бондаренко, 19 (1:0); Бондаренко, 22 (2:0); Толстихин, 25 (3:0); Ничков, 28 (4:0); Шевцов, 55 (4:1); Дубовик, 56 (4:2); Антипов, 60 (5:2); Шардаков, 63 (6:2); Бондаренко, 72 (7:2); Егорычев, 83 (7:3); Ишкельдин, 88 (8:3). Счёт в серии: 2-0.
Третья игра серии до трёх побед состоится в Иркутске 16 марта.
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