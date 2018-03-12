ХК «Динамо» может переехать на арену в Петровском парке

Хоккейный клуб «Динамо» может переехать на арену в Петровском парке

"Мы все хотим выступать в Петровском парке, но арена там не готова. Если она будет готова к принятию нас в чемпионате КХЛ, то будем выступать, если нет — то нет, тогда продолжим сотрудничество с "ВТБ Ледовым дворцом. Есть вариант, при котором мы поменяем арену по ходу сезона к плей-офф. Очень хотим вернуться туда, понимаем, что сможем вернуть зрителей", — сказал Федоров. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Федоров сообщил, что клуб хочет выступать на " ВТБ Арене Парк" в Петровском парке, но может переехать туда к плей-офф по ходу следующего сезона, если арена не будет готова к его началу. Слова специалиста приводит ТАСС Ранее Федоров заявил, что бюджет клуба будет увеличен в следующем сезоне.