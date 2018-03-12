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ХК «Динамо» может переехать на арену в Петровском парке
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Хоккейный клуб «Динамо» может переехать на арену в Петровском парке 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Федоров сообщил, что клуб хочет выступать на "ВТБ Арене Парк" в Петровском парке, но может переехать туда к плей-офф по ходу следующего сезона, если арена не будет готова к его началу. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Мы все хотим выступать в Петровском парке, но арена там не готова. Если она будет готова к принятию нас в чемпионате КХЛ, то будем выступать, если нет — то нет, тогда продолжим сотрудничество с "ВТБ Ледовым дворцом. Есть вариант, при котором мы поменяем арену по ходу сезона к плей-офф. Очень хотим вернуться туда, понимаем, что сможем вернуть зрителей", — сказал Федоров.
Ранее Федоров заявил, что бюджет клуба будет увеличен в следующем сезоне.
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