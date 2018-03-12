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Терещенко не планирует завершать карьеру
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Хоккеист Терещенко заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Трехкратный чемпион мира по хоккею нападающий Алексей Терещенко не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом 37-летний форвард сообщил ТАСС.
В понедельник генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров рассказал, что клуб не будет вести переговоры о продлении контрактов с рядом игроков, в том числе и Терещенко, соглашение которого истекает 30 апреля.
"Трудно что-то сказать, потому что эту новость узнал от вас. Я еще поиграю, завершать карьеру не планирую. Где окажусь в итоге — покажет время", — сказал Терещенко.
Ранее агент хоккеиста Валерий Матвеев рассказал ТАСС, что у Терещенко были предложения от других клубов КХЛ, но форвард их не рассматривал, потому что приоритетным вариантом для игрока было выступление за "Динамо".
Терещенко является воспитанником динамовской спортивной школы и выступал за команду с 2000 по 2005 год, после чего перешел в казанский "Ак Барс". С 2007 по 2009 год играл за уфимский "Салават Юлаев", а потом вернулся в Казань. С сезона-2014/15 выступает за "Динамо". Терещенко пять раз становился чемпионом России.
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