«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в овертайме седьмого матча серии и вышел в следующий раунд

"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. Уфимский клуб выиграл серию 4-3 и проходит в следующий раунд Кубка Гагарина. "Салават" проигрывал 0:1 после первого периода, у омичей отличился Семен Кошелев . Во втором периоде счет сравнял Антон Бурдасов , в третьем Теему Хартикайнен вывел уфимцев вперед, однако "Авангард" смог сравнять счет за 17 секунд до конца третьего периода при игре 6 на 3. Шайбу забросил Максим Чудинов Восточная конференция 1/4 финала Седьмой матч "Салават Юлаев" (Уфа) — "Авангард" (Омск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)