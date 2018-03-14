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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в овертайме седьмого матча серии и вышел в следующий раунд 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. Уфимский клуб выиграл серию 4-3 и проходит в следующий раунд Кубка Гагарина.
"Салават" проигрывал 0:1 после первого периода, у омичей отличился Семен Кошелев. Во втором периоде счет сравнял Антон Бурдасов, в третьем Теему Хартикайнен вывел уфимцев вперед, однако "Авангард" смог сравнять счет за 17 секунд до конца третьего периода при игре 6 на 3. Шайбу забросил Максим Чудинов.
Восточная конференция
1/4 финала
Седьмой матч
"Салават Юлаев" (Уфа) — "Авангард" (Омск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
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