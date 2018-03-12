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«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом» и поборется за 1/4 финала в седьмом матче
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«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом» и поборется за 1/4 финала в седьмом матче 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Омский «Авангард» в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» на своей площадке одержал победу над уфимцами со счетом 3:2. Этот успех позволил подопечным Германа Титова сравнять счет в серии (3:3). Теперь судьба путевки в 1/4 финала решится в седьмом поединке.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андре Петерсен (7 минута), Ансель Галимов (18) и Кирилл Семенов (25). У «Салавата» забивали Энвер Лисин (20) и Илья Зубов (45).
Заключительный поединок серии состоится 14 марта в Уфе.
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