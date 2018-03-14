«Авангард» в Уфе сразится за выход в следующий раунд плей-офф КХЛ

Сегодня, 14 марта, в Уфе пройдёт четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 20.00 по омскому времени. Игру в прямом эфире покажут «Матч ТВ», КХЛ ТВ и 12 канал.

Накануне, 12 марта, омским хоккеистам на домашнем льду удалось сравнять счёт в серии против «Салавата Юлаева». У команд в активе по три победы. Теперь командам предстоит провести решающий матч.

«У нас каждая игра — с характером. Седьмой матч покажет, кто на данный момент сильнее. Будем биться и доказывать: всё, что было в конце регулярного чемпионата — это случайности. Плей-офф все покажет, расставит по своим местам», — заявил защитник «Авангарда» Максим Березин в интервью клубной пресс-службе.

Добавим, что «Салават Юлаев» в КХЛ шесть раз принимал участие в седьмых матчах серий, одержав победу в пяти из них. Омский клуб также шесть раз был участником подобных игр, «ястребам» удалось одержать победу лишь в трёх таких матчах Напомним, два года назад «Салавату Юлаеву» и «Авангарду» понадобился седьмой матч в очном противостоянии, верх взяла команда из Башкортостана.