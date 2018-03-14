Ещё
«Авангард» в Уфе сразится за выход в следующий раунд плей-офф КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Авангард» в Уфе сразится за выход в следующий раунд плей-офф КХЛ 

АиФ-Омск 14 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 14 марта, в Уфе пройдёт четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 20.00 по омскому времени. Игру в прямом эфире покажут «Матч ТВ», КХЛ ТВ и 12 канал.
Накануне, 12 марта, омским хоккеистам на домашнем льду удалось сравнять счёт в серии против «Салавата Юлаева». У команд в активе по три победы. Теперь командам предстоит провести решающий матч.
«У нас каждая игра — с характером. Седьмой матч покажет, кто на данный момент сильнее. Будем биться и доказывать: всё, что было в конце регулярного чемпионата — это случайности. Плей-офф все покажет, расставит по своим местам», — заявил защитник «Авангарда» Максим Березин в интервью клубной пресс-службе.
Добавим, что «Салават Юлаев» в КХЛ шесть раз принимал участие в седьмых матчах серий, одержав победу в пяти из них. Омский клуб также шесть раз был участником подобных игр, «ястребам» удалось одержать победу лишь в трёх таких матчах Напомним, два года назад «Салавату Юлаеву» и «Авангарду» понадобился седьмой матч в очном противостоянии, верх взяла команда из Башкортостана.
АиФ-Омск: последние новости
Омский квартет «Гитара-Микс» завоевал гран-при Международного конкурса Тренер «Авангарда» Титов: «Хотел бы продолжить работу в команде Омские чиновники посоревнуются в лыжных гонках и стрельбе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение