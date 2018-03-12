Владимир Крикунов: «Плей-офф у „Автомобилиста“ не получился»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов после поражения в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга» (1:3, 2-4) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

— Скажу по сегодняшнему матчу — не в чем упрекнуть ребят, — приводит пресс-служба «Магнитки» слова Крикунова. — Они делали все, что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у «Металлурга». И подкосило нас — потеряли двух игроков: Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на раскатке. В целом — молодцы ребята! Бились всю серию, старались в каждом матче. Но немного подвела реализация численного большинства, и маловато забивали мы. Один-два гола. В целом полтора гола за матч. Этого мало.

— Вы уже сказали про Коваржа. Довольны игрой Сохатского?

— В принципе он нормально сыграл, к нему претензий нет вообще. Гол, который Мозякин забивал — так он первый бросок отбил, а второй — это работа защитников, они должны были его убирать.

— В резерве был еще нападающий Дмитрий Пестунов . Почему он не сыграл?

— Ну эти ребята сейчас посильнее.

— Как оцените весь сезон в целом?

— Неплохо. Мы заняли четвертое место в регулярном чемпионате, по забитым шайбам мы были первыми в конференции. Неплохо играли. Но плей-офф не совсем получился.