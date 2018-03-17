Кубок Гагарина. Полуфиналы конференций. Результаты вторых матчей 

В субботу, 17 марта, состоялись вторые матчи полуфиналов Восточной и Западной конференций Кубка Гагарина.
"Салават Юлаев" (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Кемппайнен — 4 (Хартикайнен, Умарк), 0:18 — 1:0. Щехура — 1 (Бэйлен, Гюнге), 28:50 — 1:1. Кравцов — 6 (Кручинин), 41:57 — 1:2. Логинов — 1, 52:01 — 2:2. Макаров — 1 (Умарк, Арзамасцев), 73:25 — 3:2. Вратари: Скривенс — Францоуз. Штраф: 2 — 4. Броски: 47 (15+11+13+8) — 20 (2+6+6+6). Судьи: Белов, Кулаков. 17 марта. Уфа. «Уфа Арена». 8070 зрителей. Счет в серии: 1-1 (1:2).
"Ак Барс" (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) Голы: Косов — 2 (Клинкхаммер), 12:27 — 1:0. Азеведо — 4 (Секач), 20:35 — 2:0. Ли — 2 (Чибисов, Эллисон), 29:32 — 2:1. Зарипов — 1 (Галиев, Токранов), 31:54 — 3:1. Галиев — 5 (Зарипов), 39:08 — 4:1. Вратари: Гарипов — Кошечкин (Самсонов, 40:00). Штраф: 6 — 6. Броски: 33 (9+16+8) — 33 (13+11+9). Судьи: Гашилов, Оленин. 17 марта. Казань. «Татнефть Арена». Счет в серии: 1-1 (3:4 ОТ).
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Шипачев — 3 (Ковальчук, Зуб), 13:55 — 1:0. Каюмов — 1 (бол., Локтионов, Мосалев), 27:54 — 1:1. Любушкин — 1 (Красковский), 38:45 — 1:2. Вратари: Коскинен (58:22) — Судницин. Штраф: 14 — 24. Броски: 29 (12+6+11) — 36 (8+21+7). Судьи: Раводин, Сидоренко. 17 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Счет в серии: 1-0 (4:0).
ЦСКА — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Григоренко — 4 (Попов, Ничушкин), 25:12 — 1:0. Андронов — 3 (Телегин, Нестеров), 46:00 — 2:0. Вратари: Сорокин — Рамо (58:48). Штраф: 6 — 8. Броски: 38 (13+17+8) — 26 (6+8+12). Судьи: Одиньш, Франо. 17 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. Счет в серии: 1-0 (4:0).
Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина