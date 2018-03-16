«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом матче полуфинала Востока КХЛ 

«Салават Юлаев» на своем льду потерпел поражение от челябинского «Трактора» в первом матче полуфинальной серии КХЛ в Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Артем Пеньковский и Виталий Кравцов. У уфимцев отличился Илья Зубов.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 1-й матч
"Салават Юлаев" (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 — Пеньковский (Йюнге, Петров) — 04:17,
0:2 — Кравцов (Вишневский, Кручинин) — 21:02 (5x4),
1:2 — Зубов (Умарк) — 32:56