Анатолий Голышев: Настроен на операцию, а не ехать в сборную

«Металлург» в шести матчах прошел «Автомобилист» в Кубке Гагарина «Насчет вызова в сборную рано говорить сейчас. Не знаю, буду думать, потому что я играл с серьезной травмой в плей-офф. Мне надо сейчас как можно скорее делать операцию, буду советоваться с семьей и агентом. Может, поговорю с (главным тренером сборной) Олегом Знарком, с руководством сборной, что мне делать. Мне нужна операция, настроен ее делать», — приводит РИА «Новости» слова Голышева «Автомобилист» в понедельник со счетом 1:3 уступил «Металлургу» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Магнитогорцы победили в серии — 4-2 и вышли во второй раунд.