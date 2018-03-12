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Анатолий Голышев: «Автомобилист» только строится, поражение от «Магнитки» будет хорошим уроком"
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Анатолий Голышев: «Автомобилист» только строится, поражение от «Магнитки» будет хорошим уроком" 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев после шестого матча серии плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (1:3) отметил, что на результате сказался кубковый опыт «Магнитки» и большинство его команды. Форвард также добавил, что это поражение будет хорошим уроком для екатеринбуржцев.
— Прежде всего, на результате сказался кубковый опыт «Магнитки» и наше большинство, которого не было, — цитирует "РИА Новости" Голышева. — А без этого ведь никуда, хоккей такой сейчас. Вылет в первом раунде — не то, на что мы рассчитывали, тем не менее у нас создается новая команда. Контракты у многих ребят есть на следующий сезон, и костяк, который останется, получил сейчас большой опыт. Мы сделаем правильные выводы и в следующем сезоне уже будем другой командой. Поражение будет хорошим уроком.
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