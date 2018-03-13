Кожевников: спасибо «Северстали» за сопротивление СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об итогах противостояния череповецкой "Северстали" и петербургского СКА в матчах серии плей-офф КХЛ, в котором армейцы с Невы взяли верх с общим счетом 4:0. Слова эксперта приводит газета «Известия»

"Надо отдать должное «Северстали», которая с не самым сильным составом и добилась успеха в регулярном чемпионате, и петербуржцам сопротивлялась, как могла. Спасибо Александру Гулявцеву и его ребятам за проделанную работу. Не их вина, что в условиях финансового расслоения между клубами две серии на Западе завершаются досрочно. Но череповчане сделали все, что могли", — сказал Кожевников.

СКА обыграл «Северсталь» в четырех матчах, два из которых завершились в овертайме (4:3 ОТ, 7:4, 2:1 ОТ, 2:0).