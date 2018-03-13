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Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Виннипег»
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Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Виннипег» 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Официальный сайт НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Виннипег Джетс» в регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
В составе «столичных» дубль оформил российский форвард Александр Овечкин. У гостей отличились Николай Элерс и Патрик Лайне. Автором победного гола в овертайме стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
1:0 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 04:35 (5x3),
1:1 — Элерс — 05:33 (4x4),
2:1 — Овечкин (Уилсон, Кузнецов) — 23:53,
2:2 — Лайне (Штястны, Бафлин) — 45:02,
3:2 — Кузнецов (Стивенсон) — 64:11 (3x3)
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