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Александр Кожевников: ЦСКА грамотно выключил Хохлачева и Дергачева из игры
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Александр Кожевников: ЦСКА грамотно выключил Хохлачева и Дергачева из игры 

Советский спорт 13 марта 2018
— Трудно было ожидать интриги с учетом разницы в уровнях команд. Жаль, что «Спартаку» не удалось в должной степени обозначить борьбу, как это получилось у «Северстали» в противостоянии со СКА. К сожалению, не проявили себя лидеры команды Александр Хохлачев и Александр Дергачев — ЦСКА грамотно выключил их из игры. Да, в двух матчах армейцы победили с минимальным счетом, но даже там создавалось впечатление, что они играют с запасом сил и в случае возникновения проблем смогут прибавить. В целом можно поблагодарить красно-белых за этот сезон — впервые за долгое время они прошли в плей-офф и показали интересный хоккей, — цитирует Кожевникова газета «Известия».
Напомним, что в серии плей-офф ЦСКА обыграл «Спартак» в четырех матчах (6:0, 1:0, 3:1, 1:0).
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