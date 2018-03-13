Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина королем

"Овечкин достиг большой цифры, — сказал Тротц. — Он достиг ее действительно быстро, и он тот человек, с которым я хочу работать. Мне нравится его мышление. Овечкин — король".

Овечкин отметился дублем в матче против "Виннипега" (3:2 ОТ), второй гол нападающего в этой встрече стал 600-м для него в матчах регулярных чемпионатов.