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Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина королем
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Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина королем после 600-й шайбы россиянина в НХЛ 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц назвал российского нападающего команды Александра Овечкина королем после того, как он забросил 600-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова Тротца приводит пресс-служба НХЛ.
Овечкин отметился дублем в матче против "Виннипега" (3:2 ОТ), второй гол нападающего в этой встрече стал 600-м для него в матчах регулярных чемпионатов.
"Овечкин достиг большой цифры, — сказал Тротц. — Он достиг ее действительно быстро, и он тот человек, с которым я хочу работать. Мне нравится его мышление. Овечкин — король".
Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил особый талант Овечкина. "Когда вы смотрите на эти цифры, вы даже не думаете, что это 599-я, 600-я шайба, — сказал Кузнецов. — Но когда вы осознаете, то понимаете, что это очень много голов. Я не могу забросить 20 за год, а здесь 600, конечно, это особый талант".
Овечкин стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь подобного результата. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам, также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), набранных очков (1109), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08).
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