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Георгиев отразил буллит Малкина за 10 секунд до конца основного времени при 3:3
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Георгиев отразил буллит Малкина за 10 секунд до конца основного времени при 3:3 

Чемпионат.com 15 марта 2018
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3 ОТ. За 10 секунд до конца третьего периода при счёте 3:3 в ворота «рейнджеров» был назначен буллит. Евгений Малкин выполнял бросок, но голкипер Александр Георгиев не позволил переиграть себя, сохранив ничейный счёт. Малкин в этом матче очков не набрал, а Георгиев отразил 37 из 40 бросков.
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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.
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