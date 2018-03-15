Георгиев отразил буллит Малкина за 10 секунд до конца основного времени при 3:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3 ОТ. За 10 секунд до конца третьего периода при счёте 3:3 в ворота «рейнджеров» был назначен буллит. Евгений Малкин выполнял бросок, но голкипер Александр Георгиев не позволил переиграть себя, сохранив ничейный счёт. Малкин в этом матче очков не набрал, а Георгиев отразил 37 из 40 бросков. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.