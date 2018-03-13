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НХЛ. Александр Овечкин признан первой звездой дня
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НХЛ. Александр Овечкин признан первой звездой дня 

Вести.Ru 13 марта 2018
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на вторник форвард в матче с «Виннипег Джетс» забросил свою 599-ю и 600-ю шайбы в карьере.
Второй звездой игрового дня был признан голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, который в матче против «Филадельфии Флайерз» (3:2) одержал 400-ю победу в НХЛ. Третьей звездой стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Веннберг, который в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (5:2) набрал 4 (1+3) очка.
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