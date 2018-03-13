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Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ 

LiveSport.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
«Вашингтон» в понедельник обыграл «Виннипег» (3:2 ОТ), а россиянин отметился дублем. Кроме того, Овечкин забросил 600-ю шайбу в карьере в НХЛ, став 20-м хоккеистом (и единственным из играющих на данный момент), добравшимся до этого рубежа.
Овечкин: Когда столько забиваешь, хочется еще и еще  Второй звездой дня стал вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри, отразивший 38 из 40 бросков в матче с «Филадельфией» (3:2).
Замкнул тройку лучших шведский форвард «Коламбуса» Александр Веннберг, который забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи в победном матче с «Монреалем» (5:2).
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