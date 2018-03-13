Ещё
Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ 

Газета.Ru 13 марта 2018
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС.
В победном матче против «Виннипег Джетс» (3:2) на счету Овечкина дубль. А вторая шайба стала для нападающего 600-м голом в НХЛ.
Второй звездой дня стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:2) одержавший 400-ю победу в лиге. Он отразил 38 из 40 бросков.
Замыкает тройку нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александер Веннберг, который набрал четыре очка (одна шайба+три передачи) в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (5:2).
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Малкин забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ Форвард "Вашингтона" Кузнецов поделился мнением о своем ассистентском хет-трике
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение