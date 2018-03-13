Лайне — второй после Ковальчука в истории клуба по длительности голевой серии

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне отметился заброшенной шайбой в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ), продлив голевую серию до шести матчей.

Его голевая серия — вторая по длительности в истории «Виннипега»/«Атланты» после Ильи Ковальчука , который с 1 по 13 января 2006 года забивал семь матчей подряд.

У Ковальчука было ещё две шестиматчевых голевых серии, в сезонах-2008/09 и 2006/07, так что Лайне делит с ним второе место.