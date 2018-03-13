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Лайне — второй после Ковальчука в истории клуба по длительности голевой серии
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Лайне — второй после Ковальчука в истории клуба по длительности голевой серии 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне отметился заброшенной шайбой в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ), продлив голевую серию до шести матчей.
Его голевая серия — вторая по длительности в истории «Виннипега»/«Атланты» после Ильи Ковальчука, который с 1 по 13 января 2006 года забивал семь матчей подряд.
У Ковальчука было ещё две шестиматчевых голевых серии, в сезонах-2008/09 и 2006/07, так что Лайне делит с ним второе место.
19-летний финский форвард идёт на втором месте в зачёте снайперов этого сезона, на его счету 41 гол. Лидером по этому показателю является Александр Овечкин (42).
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