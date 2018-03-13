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Зинэтула Билелятдинов: «Следующий матч? И „Металлург“, и „Авангард“ играют достойно»
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Зинэтула Билелятдинов: «Следующий матч? И „Металлург“, и „Авангард“ играют достойно» 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Фото: БИЗНЕС Online
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не стал называть предпочтительного соперника по четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. В следующем раунде казанцы могут сыграть либо с магнитогорским «Металлургом», либо с «Авангардом», если тот обыграет «Салават Юлаев»​ 14 марта.
— Команда занималась всего 20 минут. С чем это связано? — вопрос Билялетдинову.
— Давайте не будем конкретизировать, сколько мы занимались по времени. Главное — подготовиться к следующему матчу.
— Есть ли какие-то предпочтения по будущему сопернику?
— Нет, мы об этом не думаем. И «Металлург», и «Авангард» играют достойно.
— Команда уже восстановилась после перелета в Хабаровск?
— Сегодня пятый день, он самый тяжелый. Я думаю, что мы сделали все, чтобы ребята восстановились.
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