Ещё
Джереми Реник: Овечкин — обалденный, такие рождаются раз в сто лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джереми Реник: Овечкин — обалденный, такие рождаются раз в сто лет 

Советский спорт 13 марта 2018
Бывший форвард «Чикаго», «Финикса» и «Филадельфии» Джереми Реник прокомментировал достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Овечкин — обалденный, — приводит слова Реника официальный сайт НХЛ. — Это один из моих любимых игроков в лиге. Мы не видели такого великого забивалу в НХЛ со времен Бретта Халла, а возможно, он пошел и дальше. Он особенный хоккеист, и все, чего ему осталось добиться — это выиграть Кубок Стэнли.
Овечкин — один из хоккеистов столетия. Такой тип игрока рождается раз в сто лет! Уверен, он способен забить и 800 голов. На счет рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) не знаю. У него может быть еще четыре-пять сильных голевых сезонов… Рекорд Гретцки, думаю, ему не покорится, а вот замахнуться на достижение Горди Хоу (801) он может вполне. Без сомнений».
Напомним, во вторник в матче с «Виннипегом» (3:2) Овечкин сделал дубль. Его второй гол стал для него 600-м за карьеру в НХЛ.
Советский спорт: последние новости
ЦСКА дома разгромил «Йокерит» в первом матче серии Выборы президента ФХР пройдут 12 апреля Ковальчук продал подаренный за выступление на Олимпиаде внедорожник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение