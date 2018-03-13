Джереми Реник: Овечкин — обалденный, такие рождаются раз в сто лет

«Овечкин — обалденный, — приводит слова Реника официальный сайт НХЛ. — Это один из моих любимых игроков в лиге. Мы не видели такого великого забивалу в НХЛ со времен Бретта Халла , а возможно, он пошел и дальше. Он особенный хоккеист, и все, чего ему осталось добиться — это выиграть Кубок Стэнли.

Овечкин — один из хоккеистов столетия. Такой тип игрока рождается раз в сто лет! Уверен, он способен забить и 800 голов. На счет рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) не знаю. У него может быть еще четыре-пять сильных голевых сезонов… Рекорд Гретцки, думаю, ему не покорится, а вот замахнуться на достижение Горди Хоу (801) он может вполне. Без сомнений».

Напомним, во вторник в матче с «Виннипегом» (3:2) Овечкин сделал дубль. Его второй гол стал для него 600-м за карьеру в НХЛ.