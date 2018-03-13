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Каспарайтис: Лайне будет преследовать Овечкина в гонке снайперов до самого конца
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Каспарайтис: Лайне будет преследовать Овечкина в гонке снайперов до самого конца 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал 600-й гол Александра Овечкина в НХЛ и отметил, что Патрик Лайне будет бороться с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» за звание лучшего снайпера сезона. На данный момент на счету Овечкина 42 гола, у Лайне — 41.
«Александр Овечкин в очередной раз вошёл в историю. 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ — великолепное достижение. Я уже говорил, что Саша — величайший хоккеист современности. Если позволит здоровье и будут силы, Уэйну Гретцки стоит побеспокоиться о своём вечном рекорде.
Патрик Лайне сильно прибавил, но ведь он уже был забивным форвардом, когда только пришёл в лигу и был задрафтован «Виннипегом». Лайне будет преследовать Овечкина в снайперской гонке до самого конца. «Джетс» вообще в этом сезоне выглядят мощно. Нет сомнений, что «Виннипег» будет в плей-офф.
Интересно, кто в итоге выиграет «Морис Ришар Трофи». У Саши есть все шансы и возможности вновь стать лучшим. Команда ему обязательно поможет, «Вашингтон» играет здорово», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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