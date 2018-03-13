Александр Гулявцев: Нам удалось доказать, что Череповец достоин КХЛ

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев высказался о том, как ситуация с возможным исключением клуба из КХЛ повлияла на игру команды в нынешнем сезоне.

«На общем собрании перед стартом чемпионата мы обсудили с ребятами эту ситуацию, — приводит слова Гулявцева официальный сайт КХЛ. — Я сказал — давайте делать свою работу честно и правильно, а дальше как кривая вывезет. И я убежден, что ребята сделали на льду все, что от них зависело.

И, конечно, огромное спасибо болельщикам, которые заполняли дворец на каждом матче, показали всем, что в Череповце огромный интерес к хоккею.

Результаты стали показывать, в плей-офф вышли, отзывы о клубе в СМИ хорошие. Считаю, что нам за сезон удалось переломить ситуацию и доказать, что Череповец достоин команды КХЛ. Хотя, работы еще очень много».

Напомним, «Северсталь» заняла восьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграла в четырех матчах в серии со СКА.