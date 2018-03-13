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Александр Гулявцев: Нам удалось доказать, что Череповец достоин КХЛ
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Александр Гулявцев: Нам удалось доказать, что Череповец достоин КХЛ 

Советский спорт 13 марта 2018
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев высказался о том, как ситуация с возможным исключением клуба из КХЛ повлияла на игру команды в нынешнем сезоне.
«На общем собрании перед стартом чемпионата мы обсудили с ребятами эту ситуацию, — приводит слова Гулявцева официальный сайт КХЛ. — Я сказал — давайте делать свою работу честно и правильно, а дальше как кривая вывезет. И я убежден, что ребята сделали на льду все, что от них зависело.
И, конечно, огромное спасибо болельщикам, которые заполняли дворец на каждом матче, показали всем, что в Череповце огромный интерес к хоккею.
Результаты стали показывать, в плей-офф вышли, отзывы о клубе в СМИ хорошие. Считаю, что нам за сезон удалось переломить ситуацию и доказать, что Череповец достоин команды КХЛ. Хотя, работы еще очень много».
Напомним, «Северсталь» заняла восьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграла в четырех матчах в серии со СКА.
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