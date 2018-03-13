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Рафаэль Батыршин: «Овечкин выделялся с девяти лет»
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Рафаэль Батыршин: «Овечкин выделялся с девяти лет» 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 600-й шайбой в НХЛ. Оба хоккеиста воспитывались в хоккейной школе «Динамо».
— Поздравляю его с 600-м голом, — приводит сайт «Ак Барса» слова Батыршина. — Когда встречались команды моего возраста с его возрастом, хотелось против него сыграть здорово, проверить себя против него. С девяти лет он выделялся своим талантом, напором, агрессией и голевым чутьем. Было видно, что растет талантливый неординарный парень.
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