Ещё
Атте Охтамаа: «Магнитка» или «Авангард»? Мне все равно, с кем играть"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Атте Охтамаа: «Магнитка» или «Авангард»? Мне все равно, с кем играть" 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа в интервью официальному сайту клуба отметил, что ему все равно, с кем играть в следующем раунде плей-офф. Напомним, что в 1/8 казанцы обыграли «Амур» со счетом 4-1 в серии.
— После перелета в Хабаровск успели восстановиться?
— Я чувствую себя хорошо. У нас была пара выходных после матча с «Амуром», и они помогли нам восстановиться.
— С кем хотели бы сыграть в следующем раунде — с «Металлургом» или «Авангардом»?
— Мне все равно с кем играть. Знаю, что мы начинаем дома, а повлиять на выбор соперника не можем. Лучше думать не об этом, а своей игре — важно играть стабильно.
— В матчах с «Амуром» у вас были стычки с Алексом Пикаром. Прокомментируйте их.
— Это плей-офф. Здесь так играют каждый день.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Че пыхтишь-то?" Скандал на пресс-конференции Билялетдинова Третьяк будет участвовать в выборах президента ФХР ЦСКА переиграл "Йокерит" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение