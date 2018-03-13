Атте Охтамаа: «Магнитка» или «Авангард»? Мне все равно, с кем играть"

Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа в интервью официальному сайту клуба отметил, что ему все равно, с кем играть в следующем раунде плей-офф. Напомним, что в 1/8 казанцы обыграли «Амур» со счетом 4-1 в серии.

— После перелета в Хабаровск успели восстановиться?

— Я чувствую себя хорошо. У нас была пара выходных после матча с «Амуром», и они помогли нам восстановиться.

— С кем хотели бы сыграть в следующем раунде — с «Металлургом» или «Авангардом»?

— Мне все равно с кем играть. Знаю, что мы начинаем дома, а повлиять на выбор соперника не можем. Лучше думать не об этом, а своей игре — важно играть стабильно.

— В матчах с «Амуром» у вас были стычки с Алексом Пикаром. Прокомментируйте их.

— Это плей-офф. Здесь так играют каждый день.