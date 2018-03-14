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Три передачи Кучерова не спасли «Тампу»
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Три передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Оттавой» 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Reuters
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счётом 7:4 в пользу гостей.
В составе «Оттавы» отличились Магнус Пяярви (8-я минута), Райан Дзингел (11-я), Том Пайэтт (12-я), Мариан Габорик (28-я), Майк Хоффман (34-я, 44-я) и Эрик Карлссон (39-я).
У «Тампы» хет-триком оформил Джей Ти Миллер (5, 23, 37-я), ещё одна шайба на счету Райана Макдоны (53-я). Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.
В других матчах дня «Аризона Койотс» победил «Лос-Анджелес Кингс» в серии буллитов со счётом 4:3, а «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду уступил «Бостон Брюинз» — 4:6.
Ранее «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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