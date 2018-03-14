Ещё
Варламов признан первой звездой матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Варламов признан первой звездой матча 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: AP Photo/Jim Mone
"Колорадо" обыграл "Миннесоту" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джей Ти Комфер (17-я и 54-я минуты), Никита Задоров (35), Натан Маккиннон (41) и Тайсон Джост (59). У хозяев отличился Микко Койву (34).
Защитник Задоров забросил седьмую шайбу в сезоне. Первой звездой встречи был признан российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов, отразивший 33 броска по своим воротам.
В других матчах дня "Нэшвилл" обыграл дома "Виннипег" — 3:1, "Калгари" на своей площадке оказался сильнее "Эдмонтона" — 1:0.
ТАСС: последние новости
ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ Период заявок для участия в выборах президента ФХР пройдет с 23 марта по 2 апреля Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение