«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Варламов признан первой звездой матча

"Колорадо" обыграл "Миннесоту" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник Задоров забросил седьмую шайбу в сезоне. Первой звездой встречи был признан российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов , отразивший 33 броска по своим воротам.

В других матчах дня "Нэшвилл" обыграл дома "Виннипег" — 3:1, "Калгари" на своей площадке оказался сильнее "Эдмонтона" — 1:0.