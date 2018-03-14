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«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега»
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«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега» 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
«Нэшвилл» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Это третье подряд поражение «Джетс».
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