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Василевский в третий раз в сезоне пропустил шесть шайб
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Василевский в третий раз в сезоне пропустил шесть шайб 

Чемпионат.com 14 марта 2018
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение в матче с «Оттавой Сенаторз» со счётом 4:7.
Вратарь «молний» Андрей Василевский пропустил шесть шайб после 29 бросков и был заменён. Российский голкипер в третий раз в этом сезоне пропустил шесть голов, при этом один матч, с «Филадельфией Флайерз», он выиграл по буллитам со счётом 7:6.
Василевский остаётся лидером среди вратарей по количеству побед (40) и матчам на ноль (7). Он провёл 57 матчей с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,52.
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