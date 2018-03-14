Василевский в третий раз в сезоне пропустил шесть шайб

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение в матче с «Оттавой Сенаторз» со счётом 4:7. Вратарь «молний» Андрей Василевский пропустил шесть шайб после 29 бросков и был заменён. Российский голкипер в третий раз в этом сезоне пропустил шесть голов, при этом один матч, с «Филадельфией Флайерз», он выиграл по буллитам со счётом 7:6. Василевский остаётся лидером среди вратарей по количеству побед (40) и матчам на ноль (7). Он провёл 57 матчей с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,52.