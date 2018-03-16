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«Виннипег» и «Колорадо» добились побед в матчах НХЛ
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«Виннипег» и «Колорадо» добились побед в матчах НХЛ 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Виннипег Джетс" крупно победил "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Кайл Коннор, по одной шайбе забросили Пол Штястны, Йоэл Армия, Джек Рословик и Брайан Литтл. У "Чикаго" отметились Брэндон Саад и Патрик Шарп.
"Джетс" прервали серию из трех поражений.
В другом матче "Колорадо Эвелашн" добился победы над "Сент-Луисом" благодаря дублю Нэтана Маккиннона и Микко Рантанена.
НХЛ. Регулярный чемпионат"Виннипег Джетс" (Виннипег) — "Чикаго Блэукхокс" (Чикаго) — 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)
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