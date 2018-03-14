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«Калгари» обыграл «Эдмонтон», Майк Смит оформил третий шат-аут в сезоне
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«Калгари» обыграл «Эдмонтон», Майк Смит оформил третий шат-аут в сезоне 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду принимал «Эдмонтон Ойлерз» и одержал минимальную победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забросил лучший бомбардир хозяев Джонни Годро — 80 (22+58) очков.
Голкипер «огоньков» Майк Смит во втором матче после возвращения на лёд оформил третий шат-аут в сезоне.
Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев за 9 минут 11 секунд нанёс 1 бросок по воротам.
«Калгари» одержал третью победу в последних четырёх матчах и, занимая 10-е место в Западной конференции, продолжает борьбу за попадание в плей-офф.
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