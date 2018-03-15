Александр Радулов: «Положение у нас непростое, и мы это знаем»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов выразил разочарование по поводу поражения от «Монреаля» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По его словам, сейчас потеря очков крайне нежелательна.

— Ну, это плохо, — цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Радулова. — Нам нужны очки. Мы боремся за плей-офф, и сегодня задача выполнена не была. Мы сами поставили себя в такое положение. И никто другой. Это наша вина, так что нам необходимо перестроиться. В среду нам предстоит важный матч, попробуем сделать это там.

Неважно, как складываются дела лично у тебя. Если ты не вышел в плей-офф, все становится неважным. Мы хотим этого добиться и играть в плей-офф. Положение у нас непростое, и мы это знаем. Нам осталось провести много матчей (12 в регулярном сезоне), и нам нужны очки. Мы хотим быть в числе участников плей-офф — это самое главное.