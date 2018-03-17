Голевой пас Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче НХЛ 

«Оттава Сенаторз» обыграла «Даллас Старз» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
"Оттава Сенаторз" (Оттава) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
0:1 — Сегин (Бенн, А. Радулов) — 10:36 (5x4)
1:1 — Габорик (Дзингел, Шабо) — 42:20 (5x4)
2:1 — Дюшейн (Карлссон, Хоффман) — 56:50 2:2 — Питлик (Хэмьюс, Бенн) — 58:12 3:2 — Хоффман (Дюшейн, Карлссон) — 63:26 (3x3)