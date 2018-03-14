Хоккеисты ЦСКА Светлаков и Окулов готовы сыграть с «Йокеритом» 

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА Андрей Светлаков и Константин Окулов восстановились после инфекционного заболевания и могут сыграть в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с финским «Йокеритом». Об этом журналистам рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.
Оба хоккеиста пропустили серию первого раунда против "Спартака" (4-0).
"Светлаков и Окулов имели инфекционные заболевания. Слава богу все обошлось, они уже в строю, тренируются. Они могут сыграть с «Йокеритом», но, думаю, в этой ситуации ближе к «Йокериту» Светлаков. Хотя Окулова мы тоже будем готовить, но не будем форсировать".
Первый матч ЦСКА и «Йокерит» сыграют в Москве 16 марта.