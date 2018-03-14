Хоккеисты ЦСКА Светлаков и Окулов готовы сыграть с «Йокеритом»

Оба хоккеиста пропустили серию первого раунда против "Спартака" (4-0).

"Светлаков и Окулов имели инфекционные заболевания. Слава богу все обошлось, они уже в строю, тренируются. Они могут сыграть с «Йокеритом», но, думаю, в этой ситуации ближе к «Йокериту» Светлаков. Хотя Окулова мы тоже будем готовить, но не будем форсировать".

Первый матч ЦСКА и «Йокерит» сыграют в Москве 16 марта.